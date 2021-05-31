وصل المخ.. طبيب يروي تفاصيل محاولة علاج مريض مصاب بالفطر الأسود

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام أمراض الباطنة المناعة في جامعة عين شمس، إنه في الفترة الأخيرة لم يشاهد أي مريض يعاني من الفطر الأسود، ولكن في فترة عمله في أوقات سابقة، رأى مريضا يعاني من مشاكل في نسبة السكري بالجسم، وجهازه المناعي ضعيف، وأصيب بالتهاب الفطر الأسود في الجيوب الأنفية والعين، وكانت حالته شديدة.

وأضاف «عقبة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الإثنين، أنه تعاون مع عدد من الزملاء، وتمت جراحة في الوجه والفكين، وكانت الحالة متفاقمة ووصلت إلى إصابة المخ، وللأسف توفى.

وتابع رئيس أقسام أمراض الباطنة المناعة في جامعة عين شمس، أن أعراض الإصابة بالفطر الأسود تكون متدرجة، وهي شيء هو التوقع لدى الطبيب، وعندما يكون المريض يعاني من الأمراض المناعية، أو يحصل على علاجات مثبطة للمناعة، وشكا من أعراض آلام في الوجه، وإفرازات في الأنف، وارتفاع في درجة الحرارة، يجب على الطبيب التوقع أنه أصيب بالفطر الأسود، ويبدأ في فحص عينات من المريض.

ولفت إلى أن من يعانون من كورونا، ويرتدون كمامات لفترات طويلة وتكون مبللة، ينمو عليها فطريات، ومن يأخذون أكسجين رطب ويضعون الأقنعة لفترات طويلة يصابون بالفطريات، وهذا ما حدث في الهند، ويجب الاهتمام بالنظافة، والتخلص من الفواكه المتعفنة والتي يوجد عليها فطريات، والمحافظة على تنظيف التكييفات والمداخل الهوائية.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ مرض الفطر الأسود فطري ويصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنّ مرضى السكر أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفطر، وهناك حالات بالفعل، وهو مرض موجود في العالم كله: «إحنا عارفين إن في حالات وكان متوقع بسبب الاستخدام الخاطئ لللكورتيزون».

وتابعت العسال، أنّ الفطر الأسود مرض يحتاج لأماكن متخصصة، مشيرة إلى توفير الأدوية الخاصة بالفطر الأسود، والأدوية في بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، والتي جرى توزيعها على المستشفيات.