تعرف على موعد وأماكن انقطاع المياه اليوم في 14 منطقة بالجيزة

مشكلة انقطاع المياه تسبب أزمة بالنسبة للكثيرين فلا أحد يستغني عن استخدام المياه في أوقات يومه لأغراض مختلفة، لذا خبر انقطاع المياه يحظى باهتمام الكثيرين الذين يتابعون مواعيد الانقطاع ومدته وأسبابه لأخذ احتياطاتهم واستعدادهم لذلك.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، أبرز التفاصيل عن انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة اليوم، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن 15 منطقة.

مناطق انقطاع المياه بالجيزة

سيتم قطع المياه عن هذه الأماكن «منطقة المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات – أرض الحداد – شارع الاعتماد – من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل – العروبة ومتفرعاتها – امتداد المعهد الديني – امتداد سيدي عبدالعزيز – ما بين العروبة والدائري -نزلة القومية – منطقة مسجد الخولي – منطقة داير الناحية – منطقة متولي الشعراوي – شارع القومية العربية».

وقت انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم

من المقرر قطع المياه اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2021/6/1 حتى الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/6/2.

سبب انقطاع المياه عن بعض الأماكن بمحافظة الجيزة

أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، سبب انقطاع المياه، إلى طلب الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق «القومية» ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة التي سيتم فيها قطع المياه والتي تمتد لساعات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، مبينة أنَّ الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

وأضافت شركة مياه الشرب، أنه على الراغبين في الاستعانة بسيارات المياه يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.