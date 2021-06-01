انطلاق حملة للكشف الطبي المجاني على أهالي أسوان

أعلنت مديرية الصحة بأسوان، إنطلاق حملة للكشف المجانى على المواطنيين بدائرة المحافظة، تحت شعار «اكشف واطمئن»، التي تنظمها الهيئة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كل أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، في تصريح صحفي، اليوم، إن الحملة تستمر لمدة شهر كامل، وتستهدف توقيع الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة ومترامية الأطراف والنائية بمحافظة أسوان، وذلك تيسيرًا على المواطنين وإعفائهم من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

الكشف الطبي الشامل

وأشار إلى ان الحملة تهدف إلى تمكين المواطنين من الكشف الطبى الشامل بواقع 10 فحوصات طبية عبر طبيب الأسرة داخل العيادات المتنقلة، والتى تتضمن «كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن».

ولفت إلى أنه سيتم على هامش الحملة توعية وتسجيل للمواطنين في منظومة التامين الصحى الشامل، والرد على إستفسارات المواطنيين فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن العيادات المتنقلة الخاصة بالحملة سيتم تمركزها بمحافظة أسوان وفقًا لجدول زمني ، بعدة مناطق بمحافظة أسوان تشمل العيادات المتنقلة الأولى مناطق وقرى «الكوبانية، البيجوم، المقلة، بهاريف، نجع الكسارة، الصداقة، خور عواضة، بنان بحري، الرقبة، المنصورية قبلي، الجعافرة، بلانة، الامبركاب، المضيق، الحكمة، خريت2، جعفر الصادق، الكفور، منيحة، الإصلاح المنشية غرب، الحجز بحري، الكيال ، العقيبة، الكلح شرق، الكلح بحري، الشرقا، الصعايدة قبلي، العوضلاب، الكلح غرب».

وتابع بأن العيادات المتنقلة الثانية ستغطي مناطق «السيل، كيما العزب، أبوسمبل، الصداقة القديمة ، السد العالي الكرور، أطلس، الشيخ إبراهيم، نجع ونس، الشطب، بلانة ثالث، دار السلام، السيالة، أبو هور، المركز الطبي، المساعيد، منشية الرغامة، اقليت، المربعات والإسكان، العتمور المستجد، مزرعة الرديسية، خور الزق، البحيرة، عبادي، رعاية الطفل، الرمادي قبلي، الغوالية، الرمادي بحري، المريناب».