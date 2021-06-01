طرح أراضي مدافن لأبناء الصعيد بنظام «الانتفاع».. المتر بـ625 جنيها

أعلن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، فتح باب الحجز لأراضي المقابر، بالتوسعات الشرقية الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحة 40 مترا وبسعر 625 جنيها وبنظام مقابل حق الانتفاع، بداية من اليوم وحتى نهاية الشهر الحالي، للمسلمين والمسيحيين.

جيهان: الأراضي المتاحة للمسلمين والمسيحيين بـ625 جنيها للمتر

وقالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، لـ«الوطن»، إنّه يتم حجز قطعة أرض واحدة بنشاط «مقبرة» للأسرة الواحدة: الزوج والزوجة والأولاد القصر، وعلى مقدم الطلب تقديم ما يفيد امتلاك وحدة سكنية بالمدينة، أو قطعة أرض بنشاط سكني أو تجاري، أو خدمي، أو امتلاك محل تجاري، مشيرة إلى أنّه يمكن تخصيص أراضي المقابر لغير أبناء المدينة، ممن لا يمتلكون بها شيئا، بضعف قيمتها، بسعر 1250 جنيها للمتر.

أسلوب السداد

يتم سداد مبلغ 12500 جنيه كدفعة جدية حجز، تعادل 50% من قيمة حق الانتفاع لأرض المقبرة، ويتم مضاعفة السعر لمن لا يمتلكون بالمدينة أي وحدات سكنية أو قطع أراضٍ ي وخلافه.

وتابعت جيهان، أنّه يتم سداد باقي قيمة حق الانتفاع لقطعة أرض المقابر عند الاستلام، إضافة إلى المصروفات الإدارية ورسوم مجلس الأمناء.

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وأضافت أنّ كراسة الشروط الخاصة بحجز أراضي المقابر للمسلمين والمسيحيين بنظام حق الانتفاع، تباع بـ299 جنيها، ويشترط تقديم صورة قسيمة الزواج وشهادت ميلاد الأبناء القصر.

وبالنسبة لأبناء المدينة ممن يمتلكون بها، إحضار جواب التخصيص، أو محضر استلام، أو رخصة مباني، وإحضار إيصال آخر قسط مستحق للوحدة السكنية، أو لقطعة الأرض، مع ضرورة الالتزام بتقديم إيصال مرافق حديث.

حملات مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

كانت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أعلنت أنّه يتم تنفيذ حملات ليلية مكبرة على المقاهي والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، ولمنع المخالفات والالتزام وعدم تقديم الشيشة للمرتادين.