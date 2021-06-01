عبدالغفار: 36 مستشفى جامعيا على استعداد للتعامل مع كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنّ الدولة المصرية تستخدم كل إمكانياتها الطبية لتقديم خدمة صحية للمواطنين من خلال المستشفيات المملوكة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والأزهر الشريف، مؤكدا «لدينا 36 مستشفى مستعدة للتعامل مع إصابات كورونا، يعمل منها 18 أو 19 مستشفى الآن».

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، أنّ مصر بها 115 مستشفى جامعي و5 مسشتفيات أخرى تتبع جامعة الأزهر بسعة استيعابية قدرها 36 ألف سرير.

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنّه مع زيادة المعرفة والأبحاث العلمية تم إيجاد أقسام للعزل بالمستشفيات، ومن ثم أصبح هناك مستشفيات مخصصة للعزل وأقسام مخصصة للعزل وشروط ومواصفات واضحة للمريض الذي يزور المسشتفيات.

وأردف الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنّ الوقاية خير من العلاج وأنّ الحل لكي يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية هو عودة الناس للتطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أنّ احتمالية إصابة الإنسان بجلطة بسبب الإصابة بفيروس كورونا أكثر من احتمالية الإصابة بنفس المرض إذا حصل على التطعيم بنحو 142 ألف مرة، إذ يمكن الاستدلال على هذا الأمر من حصول الدول الغنية على 80% من لقاحات كورونا وترك الـ20% الأخرى لبقية دول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192112 حتى اليوم.