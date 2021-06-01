إنقاذ شاب أصيب بجروح خطيرة بالوجه في حادث بالإسكندرية

تمكن فريق طبي بمستشفى العامرية العام، غرب الإسكندرية، من إنقاذ حياة شاب أصيب بجروح وكسور خطيرة في منطقة الرأس، نتيجة تعرضه لحادث، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحه، أن مستشفى العامرية العام استقبل شاباً في العقد الثالث من العمر، مصاباً بكسور متعددة في الجبهة وعظام الوجه والفكين، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة له، لإنقاذ حياته، بمتابعة وإشراف الدكتور مصطفى حسين الطويل، مدير عام المستشفى، بمعرفة فريق من أطباء قسم جراحة الوجه والفكين، برئاسة الدكتور أمامة عبد الخالق.

وأضافت مديرية الصحة أن العملية استمرت أكثر من 8 ساعات، وأن المريض حالته مستقرة حالياً، وما زال يتلقى العلاج والمتابعة بالمستشفى، مشيرةً إلى أن الفريق الطبي، الذي قام بإجراء العملية، ضم كلاً من الدكتور محمد الشماع، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور أمامة عبد الخالق، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور كريم رزيقة، والدكتور أحمد نصر، والدكتور تامر زهدي، والدكتورة إسراء عصام، اخصائيي جراحة الوجه والفك، والدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم التخدير، وفريق من التمريض بالمستشفى.