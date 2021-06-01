«القوى العاملة» تعين 19 شابا وتفتش 202 منشأة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 19 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 74 من راغبي العمل، وتوفير 3 فرص عمل.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية قامت باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 7 شكاوى عمالية، تمّ تسوية شكوى منها، وتمّ إحالة شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى منها،إضافة إلى 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 46 ألف جنيه لـ22 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية -في تقريره عما تمّ إنجازه خلال أبريل الماضي، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 202 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وعمل ندوتين توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش على 49، أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بـ3 حملات تفتيشية، وإجراء 10 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

وأوضح مدير المديرية، أنَّه في مجال التدريب المهني، وتمّ الانتهاء من دورة تدريبية لـ10 متدربات من الفتيات على مهنة نجارة الأرابيسك، والانتهاء من دورة تدريبية لـ10 شباب على مهنة الكهرباء التوصيلات بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، كما تمّ تنفيذ دورة تدريبية لـ15 شابًا على مهنة لحام الكهرباء، وتم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السباكة الصحية بمركز بلاط لـ14 شاباً، وتمّ الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز باريس لـ15 متدربة، ودورة تدريبية لـ15 متدربة على مهنة صناعة السجاد والكليم، والمشغولات اليدوية بمركز الفرافرة، فضلاً عن دورة تدريبية على مهنة المشغولات اليدوية بمركز تدريب الداخلة (موط) لـ15 متدربة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تمّ متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.