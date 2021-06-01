النيابة تعاين حريق طنطا الرياضي.. والخسائر تتجاوز مليون جنيه

قال الدكتور ياسر المعداوي، نائب مدير نادي طنطا الرياضي، إن الحريق الذي شب صباح اليوم في صالة الجمباز، ببدروم الصالة المغطاة ، اندلع في الرابعة فجرا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

وأضاف أن خسائر الحريق كبيرة في معدات وأدوات الجمباز، وتتخطى مليون جنيه، وأن فريق من نيابة أول طنطا حضر لمكان الحريق من أجل المعاينة، لافتا إلى أن معاينة الأدلة الجنائية تؤكد عدم وجود شبهة جنائية في الحريق، وماحدث نتيجة ماس كهربائى.

من جانبه أعلن أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عن تشكيل لجنة لحصر تلفيات صالة الجمباز بنادى طنطا التى شب حريق بها اليوم الثلاثاء، ورجح أن يكون ماس كهربائى ناتج عن ترك مفتاح إضاءة أو مروحة تعمل من الليل حتى الصباح، تسبب في الحريق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، صباح اليوم، علي حريق فى الصالة المغطاة بنادي طنطا الرياضي، قبل امتداد النيران إلى باقي النادي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في الصالة المغطاة بنادي طنطا الرياضي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وقسم شرطة أول طنطا، وضباط قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة علي النيران ومحاصرتها قبل امتدادها في محيط النادي والمباني الإدارية الأخرى.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق شب في صالة الجيم المتواجدة في الصالة المغطاة وذلك بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.