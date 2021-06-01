بعد ضبط المحافظ سيارة نقل عكس الاتجاه.. أكمنة مرورية مكثفة بأبوصوير

أقامت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الإسماعيلية عدداً من الأكمنة الثابتة في مركز ومدينة أبو صوير، اليوم الثلاثاء، بعد ضبط محافظ الإسماعيلية لسيارة نقل تسير عكس الاتجاه ظهر أمس الاثنين.

وتواجد العقيد محمد المصري، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، والنقيب أحمد طلعت، قائد وحدة أبوصوير، بمدخل المدينة لضبط الحالة المرورية، واستعادة السير بانتظام دون السير عكس الاتجاه.

وتمكنت الحملة من ضبط العديد من المخالفات، فيما تم التنبيه على المواطنين بعدم السير عكس الاتجاه، لمنع الحوادث المرورية علي الطريق.

وكان محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، قد ضبط سائق سيارة نقل خلال سيره عكس الاتجاه في مدخل مدينة أبوصوير، ظهر أمس الاثنين.

وفوجئ محافظ الإسماعيلية بسيارة نقل تسير عكس الاتجاه في الطريق، دون توقف رغم محاولات رجال المرور، فاضطر المحافظ للنزول ووجه بسرعة ضبط السيارة والسائق.

ورغم محاولات سائق السيارة للهرب من رجال الشرطة والعودة بسرعة بالسيارة، إلا ان رجال الشرطة تمكنوا من إلقاء القبض عليه.

ويشهد طريق أبوصوير توقف مستمر وازدحام بشكل كبير يومياً، بسبب عدم انتهاء اعمال الرصف المتوقفة منذ أكثر من 5 سنوات.

وشهد مدخل ومدينة أبوصوير العديد من الحوادث أصيب فيها أكثر 10 أشخاص بينهم أطفال وسيدات، بسبب السير عكس الاتجاه فيما طالب الأهالي محافظ الإسماعيلية بسرعة التدخل لحل مشكلة الطريق ورصفه.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة أن المحافظة بدأت في خطة الرصف في مركز ومدينة التل الكبير مع مشروعات الغاز الطبيعي مشيرا إلي أنه سيتم دخول مركز ومدينة أبوصوير عقب الانتهاء من مشروعات التل الكبير.