طبيب يكشف عن إصابة بالفطر الأسود بالبحيرة: مصاب بكورونا وفقد عينه

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، أنه أجرى عملية جراحية لمريض مصاب بالفطر الأسود من أبناء محافظة البحيرة يدعى «س.ح» 36 سنة، وكان مريضًا قبل شهر ونصف بفيروس كورونا المستجد، بعد شعوره بتكسير في الجسم، وبعض الأعراض الأخرى ولكن تم التعامل مع الحالة على أنها التهاب في الجيوب الأنفية وهو ما أدى إلى تأخر حالته الصحية.

وأضاف أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الهلال بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع مرور الوقت بدأت الحالة الطبية للمريض في التدهور وانتشر الفطر الأسود، مؤكدا أنه دخل لإجراء عملية جراحية في وقت سابق، ولكن طبيبه وقتها رفضها بسبب عدم استقرار نسبة السكر للمريض، مشيرًا إلى أنه أجرى عملية تنظيف الفطر للمريض، وفشلت عملية إنقاذ عينه، ولكن العملية نجحت في أحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية.

وأشار إلى أن إجراء العملية تم قبل وصول الفطر الأسود إلى المخ، وهو ما ساعد في نجاح العملية رفم فقدان العين، مؤكدا أن السبب في صعوبة العملية كانت تكمن في أن المريض يعاني من عدم استقرار في نسبة السكر في الجسم، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع للمتابعة الدقيقة، مشيرًا إلى أن الحالة من البحيرة وليست من المنوفية.

وفي تصريحات سابقة، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه لا توجد حالة مؤكدة للإصابة بالفطر الأسود في المنوفية، مضيفا أن هناك حالة واحده اشتباه في إصابتها بالفطر الأسود، وتم حجزها في أحدى المستشفيات لمتابعتها صحيا من قبل الأطباء، ولم تظهر نتيجة التحاليل التي تؤكد الإصابة، موضحا أنه حالة وجود إصابة سيتم الإعلان عنها رسميا.

علي صعيد متصل، أكد الدكتور أنور محفوظ مدير مستشفي حميات منوف السابق، أن الفطر الأسود متواجد منذ سنوات عديده وغير مرتبط بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الإصابة بالفطر الأسود تكون من خلال التلامس فقط، موضحا أن الفطر الأسود يتواجد في الأماكن الرطبة، وعلي الطعام.