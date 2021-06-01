بدء التشغيل التجريبي للبدلات النهرية بحديقة الحيوان

بدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبي لمشروع البدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفي نوعا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وتتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة وتتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات «مياه» لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال.

وداخل منطقة البدلات النهرية مجموعة من الغطاسين المدربين لحماية الأطفال، فضلا عن توفير «جواكت» أمان للاطفال، مما يضفي جانبا من الحماية والأمان.

صرح بذلك الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، مؤكدا أن ذلك يأتِ في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تنوع وزيادة الأنشطة الترفيهية داخل حديقة الحيوان، حيث تم عمل مشروع بدالات مائية لاستغلال المسطحات المائية والبحيرات بعد تبطينها وتنقية المياه بها لإدخال مزيد من البهجة لزائري الحديقة وذلك بعد انشاء مدينة ملاهي الأطفال وحديقة الحيوانات الأليفة للأطفال وسينما الأطفال.