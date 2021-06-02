تعرف على الإجراءات الاحترازية بلجان الشهادة الإعدادية بالبحيرة

إجراءات احترازية مكثفة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بمدارس المحافظة بالتزامن مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى 7 يونيو الجاري، تمثلت في تنفيذ أعمال نظافة بالفصول، وتوفير أدوات تعقيم داخل اللجان، بالإضافة إلى تخصيص غرفة لعزل الطلاب حال اكتشاف إصابتهم.

تعليمات محافظ البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات والتيسير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل جميع العقبات التي قد تعترضهم، وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان ومقرات التصحيح والكنترول.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وكانت انطلقت أمس الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس ومدن المحافظة، وسط إجراءات احترازية، وتستمر حتى 7 يونيو الجاري.

امتحانات بدون مشاكل

بمتابعة سير الامتحانات أكدت غرفة العمليات المنوط بها متابعة الامتحانات، أن الامتحانات في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشاكل أو ما يعكر صفوها، كما أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوى من مادة اللغة العربية.

ومن جانبه تفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سير العمل بها، وتفقد لجان مدرستي الجمهورية الإعدادية بنات وطه حسين الإعدادية بنين بإدارة بندر دمنهور ولجنتي مدرستي إفلاقة الإعدادية بنات ومدرسة إفلاقة الإعدادية بنين بإدارة مركز دمنهور.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 103803 طلاب وطالبات يؤدون الامتحانات بعدد 602 لجنة بالإدارات التعليمية الثمان عشر بدائرة المحافظة، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 7183 طالبا وطالبة، والمتقدمين للامتحان بمدارس التربية الخاصة 160 طالبا وطالبة.