مصرع شخص على يد ابن شقيقه بسبب «الميراث» بالغربية

شهدت قرية دماط، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، مقتل مواطن على يد ابن شقيقه بسبب خلافات عائلية على الميراث، وقررت نيابة قطور حبس المتهم 4 أيام، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى قطور المركزي، يفيد بوصول شخص، مقيم بقرية دماط، دائرة المركز، مصاب بجروح تهتكي في الرأس وكدمات، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وتبين من تحريات الرائد سمير بحيري، رئيس مباحث مركز شرطة قطور، حدوث مشاجرة بين المجني عليه وابن شقيقه، بسبب خلافات سابقة على أموال وميراث، وتعدى المتهم بالضرب على شقيق والده مستخدما سلسلة حديدية «جنزير»، ما أدى لإصابته في الرأس ووفاته.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتم ضبط المتهم، والذي اعترف بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة مركز طنطا، في وقت سابق، حبس دجال تسبب في مصرع أحد الشباب في قرية صناديد، التابعة لمركز طنطا، وذلك على ذمة التحقيقات.

وكشفت مصادر أمنية، أن نيابة مركز طنطا، استمعت لأقوال المتهم في واقعة مصرع شاب ويدعى محمد أشرف حماد، مقيم بقرية صناديد، مركز طنطا، وأن النيابة وجهت له تهمة التسبب في وفاته، بعد ممارسة أعمال الدجل والشعوذة مدعيا علاجه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثمان المجني عليه، وجار مناقشة أسرته حول تفاصيل الواقعة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن، وفاة المدعو محمد أشرف حماد، مقيم بقرية صناديد، التابعة لدائرة المركز، وتبين وجود شبهة جنائية وراء الحادث، ووجود أحد المعالجين بالقرآن بضربه حيث أنه يعاني من مرض السحر وأسرته استعانت بأحد الأشخاص للعمل على علاجه، وأن المجني عليه فقد وعيه، وحطم بعد أثاث المنزل، وتدافع عليه المتهم بالضرب ومعه أفراد أسرته، ما أدى إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وحرر محضرا بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.