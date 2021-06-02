خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي.. إليكترونيا بالمدارس

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي، بعدما بدأ التقديم منذ أمس الثلاثاء، ويستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وفق ما اعلنته وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يرغب الالاف من أولياء الأمور التقديم لأطفالهم في الصف الأول الابتدائي سواء بالمدارس الحكومية أو اللغات الرسمية، أو التحويل بين المدارس المختلفة، وأتاحت وزارة التربية والتعليم، تقديم الصف الأول الابتدائي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفي المدارس ورقيا لمن لا يستطيع التسجيل إليكترونيا، يمكنه الذهاب للمدارس وتقديم الطلب وستتولى إدارة المدرسة التقديم له.

وتقدم« الوطن»، خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2021، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي إليكترونيا

-يمكن لولي الأمر الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أولا من هنـــــــــــــا

- يسجل ولي الأمر الدخول إلى بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا

-يدخل المواطن عبر موقع خدمات ولي الأمر للتسجيل من هنـــــــــــا

- يمكنه بدء التسجيل بادخال الرقم القومي الخاص بالطفل

-كتابة تاريخ الميلاد بالتفصيل السنة والشهر واليوم .

- كما يجب تسجيل المحافظة

- يجب تحديد نوع الطفل ذكرا أم أنثى

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي.. ميعاد التسجيل

ووفق وزارة التربية والتعليم الفني، فأن خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي بدأ اليوم أمس ويستمر لمدة شهر كامل، حيث يجرى التقديم للمدارس الحكومية واللغات الحكومية، إلكترونيا عبر الرابط الرئيسي عبر موقع الوزارة الرسمي، مع التعهد بتقديم جميع البيانات الصحيحة المطلوبة، وتقديم ملف المستندات المطلوبة لإكمال التسجيل بالمدرسة، ويمكن التسجيل ورقيا من خلال الذهاب للمدرسة.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي.. الشروط

كما حددت وزارة التربية والتعليم شروطا ضمن خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي وهي كالتالي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات. - إحضار صورة ميلاد الطفل المميكنة حديثة

- إحضار صورة طاقة ولى الأمر، ومتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المقتدمين إلكترونيا .

- يمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر فى حالة تعسره فى التسجيل إليكنترونيا أن تقوم المدرسة نفسها بالتقديم لولى الأمر