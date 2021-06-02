استشهاد الشاب فادي وشحة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب فادي صادق موسى وشحة 34 عاما، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوعين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأصيب وشحة بالرصاص الحي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومكث في العناية المكثفة نتيجة جراحه البالغة، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

والشهيد وشحة أصيب برصاص الاحتلال عدة مرات في السابق، وهو أسير سابق، وأمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات، 5 منها بشكل متواصل، وهو طالب في جامعة بيرزيت في دائرة العلوم السياسية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ونعت جامعة بيرزيت الشهيد وشحة، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء مسيرة سلمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الأخير.

واستنكرت الجامعة في بيان، جريمة قتل الاحتلال للطالب وشحة، والذي يظهر وبكل وضوح استهتار إسرائيل بحياة شعبنا الفلسطيني بمختلف فئاته.

وبارتقاء الشاب وشحة، ترتفع حصيلة شهداء العدوان الأخير على شعبنا في الضفة إلى 35 شهيدا، بينهم 2 في مدينة القدس المحتلة.