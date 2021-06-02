وأنت في بيتك.. التقديم للصـف الأول الابتدائي بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن فتح باب التقديم للصـف الأول الابتدائي إلكترونيا للعام الدراسي 2021 - 2022 م وذلك حرصا علي مصلحة الطلاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

التقديم إلكترونيا

وأشارت المديرية إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتحت باب التقدم الكترونيا للالتحاق بالصف الاول الابتدائي علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك فى الفترة من 1/6/2021 حتى 30/6/2021 بحيث لا يقل سن المتقدم 6 سنوات فى 1/10/2021 ولا يزيد عن تسع سنوات .

ويتم التقديم الكترونيا عن طريق ولى الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم علي الرابط التالي https://parent.emis.gov.eg/

طريقة التقديم لطفلك بالصف الأول الابتدائي إلكترونيا

وأوضحت المديرية أن طريقة التسجيل باستخدام الرقم القومى للمتقدم، وفى حالة تعسر ولى الأمر فى التسجيل الإلكتروني يتم التوجه إلى المدرسة التى يرغب التقدم لها ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق إلكترونيا بالمدرسة على أن يسجل ولى الأمر ثلاث رغبات على الأقل وبحد أقصى خمس مدارس حكومية."

تسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي

وتلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني فى خلال الفترة المحددة سابقا على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

التقديم للطلاب الوافدين

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق فى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم الكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة على موقع التقدم للصف الأول الابتدائي.

إجراءات القبول

- يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة من 6 سنوات إلى 9 سنوات.-

تقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين من خلال الموقع سالف الذكر والقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك حيث يتم ترتيب التلاميذ تنازليا الأكبر سنا ثم الأصغر سنا- القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقدمين وذلك خلال الفترة من 1/7/2021 حتى 31/7/2021 ، ولا يجوز الامتناع عن استلام الملفات طالما فى المواعيد المقررة قانونا ومستوف الشروط.

- يمكن لولى الأمر الاطلاع على نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني بعد الفترة المحددة ؛ وفى حالة قبول ابنه فى أكثر من مدرسة يقوم باختيار المدرسة التى يرغب فى التحاق ابنه بها ؛ وفى حالة انتهاء المدة المحددة تقوم الإدارة بتسكين المتقدم فى احدى المدارس.

- يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للتلاميذ المقبولين إلكترونيا بالمدارس .مع الأخذ فى الاعتبار عدم استلام أى ملف ورقـى خاص بالتقديم إلا بعد انتهاء مرحلة التقديم الالكتروني المحددة أعلاه والقبول.

معايير التنسيق

الســــــن و الموقع الجغرافى .من خلال بطاقة الرقم القومى أو إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون • الالتزام بالقرار الوزارى [ 154 ] الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 6/7/1989 .• قبول الطلاب بالصف الأول الابتدائي بأى مدرسة خاضع لشروط التنسيق وليس هناك إلزام لطلاب أى روضة بدخولهم ذات المدرسة.على المدرسة الالتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والإدارية بما يخص الطوابع والدمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول اى صورة من صور التبرعات العينية او المادية