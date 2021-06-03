الأرصاد: انخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة.. العظمى 27 في الإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار نسبي في حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، ابتداء من اليوم الخميس؛ إذ تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية على القاهرة الكبري والجيزة، و27 على محافظة الاسكندرية والساحل الشمال، حار على صعيد مصر نهارا، لطيف ليلا.

وأكدت الأرصاد، أن أستقرارالطقس سوف يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ليسود طقس صيفي لطيف على المحافظات كافة، ويسود طقسا لطيفا ليلا، مائلا للبرودة على القاهرة والإسكندرية والسواحل الشمالية؛ إذ تصل درجة الحرارة إلى 17 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة الجمعة :

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى18درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى37 درجة والصغرى 22 درجة.

قنا: العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة السبت :

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة الاحد :

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.