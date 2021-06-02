مدبولي يشرح للمواطنين أهمية برنامج الإصلاح الهيكلي: عرضنا المرحلة الثانية على السيسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّه كان يوجد مراجعة أخيرة من صندوق النقد الدولي للبرنامج الاصلاحي للاقتصاد المصري وأشاد بالمؤشرات التي حققتها الدولة المصرية، موضحًا «شرفنا أمس بلقاء الرئيس السيسي وعرضنا عليه المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ الإصلاح النقدي والمالي لابد من إصلاح هيكلي له حتى لا يتدهور، وهو إصلاح في قطاعات هامة في قطاعات هامة تخص الاقتصاد المصري، وأهمها الإصلاح في قطاع الزراعة والصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الوارادات في مستلزمات الإنتاج، مبينًا أنَّ هناك خطة كاملة على الـ18 شهرًا المقبلة في هذه القطاعات لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد المصري.