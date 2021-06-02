مدبولي: التأثير السلبي الحقيقي لكورونا على مصر كان في مارس الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التأثير الحقيقي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بمصر، بدأ نهاية شهر مارس الماضي، موضحا أن الاقتصاد المصري نما في ظل الأزمات الحالية، ما يعطي مؤشرا إيجابيا على حجم نموه، الذي أشادت به المؤسسات الاقتصادية العالمية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الجاري، أشهر يناير وفبراير ومارس، سجلت نسبة نمو 2.9%، مشيرا إلى أنه يجب مقارنة هذا الرقم من الفترة نفسها العام الماضي.

وأردف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة من اللحظة الأولى على سلامة المواطنين دون أن إيقاف عجلة الاقتصاد المصري في الوقت نفسه، وعدم فقد المواطنين وظائفهم ومصدر «أكل عيشهم»، ويجب الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الاحترازية، محذرا من مخالفات المحال التجارية حتى لا يتم الغلق الفوري لمدة أسبوعين ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.