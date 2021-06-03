7 أجهزة الأعلى استهلاكا للكهرباء.. اعرفها لتجنب ارتفاع الفاتورة

يتسائل عدد كبير من المواطنين عن الأجهزة الكهربائية التي تستهلك يوميا طاقة أعلى، لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، لـ«الوطن» عن 8 أجهزة منزلية تستخدم بشكل مستمر، وفي نفس الوقت هي الأعلى في استهلاك الطاقة، لافتا إلى الاستخدام الأمثل لتلك الأجهزة، مع تحديد قيمه استهلاك كل جهاز على حدة.

مكيف الهواء

وأوضح المصدر، أنه من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء، هو مكيف الهواء، خاصة أنه يكثر استعماله في فصل الصيف، للتغلب على الطقس الحار أكثر من فصل الشتاء.

وأشار المصدر إلى أن متوسط استهلاك مكيف الكهرباء يبلغ 1450 كيلو وات لكل شهر، لافتا إلى أنه من النصائح التي تساعد على الحد من استهلاك المكيف للكهرباء ضبط درجة الحرارة على 24 درجة.

غلاية الماء

ونوه المصدر، إلى أن غلاية الماء الكهربية تعد من الأجهزة عالية الاستهلاك كذلك، وتستخدم بشكل متكرر لتحضير المشروبات الساخنة خلال اليوم، لافتا إلى أن معدل استهلاكها للكهرباء يبلغ نحو 310 كيلو وات للشهر الواحد.

ونصح المصدر المشتركين بعدم تركها موصولة بالكهرباء بشكل دائم لتوفير الاستهلاك، وأيضا للوقاية من احتراقها.

الثلاجة

أكد المصدر أن الثلاجة من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، وتستهلك ما يقرب من 205 كيلو وات خلال الشهر الواحد، مشيرا إلى أن العلامات التجارية تحدد توفير استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

الفرن الكهربي

ووفقا للمصدر، فإن الفرن الكهربي من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء ويستهلك ما يقرب من 58 كيلو وات خلال الشهر الواحد، لافتا إلى أنه يمكنك استبداله بفرن الغاز؛ فهو موفر للطاقة.

المكواة

وبحسب المصدر، فإنه على الرغم من استخدامها البسيط خلال اليوم، إلا أن المكواة من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تصل إلى 1000 وات خلال الساعة الواحدة، ما يوازي استهلاك مكيف الهواء، ناصحا بعدم تركها متصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

غسالة الأطباق

أوضح المصدر، أن حجم استهلاك غسالة الأطباق في الساعة الواحدة نحو 1200 وات، وهو معدل هائل في حالة استخدامها بشكل يومي أو مرتين خلال اليوم.

الميكروويف

نوه المصدر، إلى أنه من الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء، ويتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد، لافتا إلى أنه لا ينصح باستخدامه بشكل دائم توفيرًا للطاقة، وفصله من الكهرباء بعد الاستخدام.