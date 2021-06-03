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محمود مسلم

منع الزيارة عن ابن إيناس عز الدين رغم خروجه من العناية المركزة

كتب:

أبانوب رجائي
12:54 ص | الخميس 03 يونيو 2021
إيناس عز الدين

إيناس عز الدين

خضع نجل الفنانة إيناس عز الدين منذ عدة أيام لعملية جراحية جديدة في المخ، وصنفها الأطباء المعالجين له أنها شديدة الخطورة، وخرج منها على العناية المركزة، وكان تحت تأثير التخدير، إثر العملية.

وعن تطورات الحالة الصحية، قالت إيناس عز الدين لـ«الوطن»، إنه خرج من العناية المركزة، لكنه مازال في المستشفى بغرفة عادية، تحت ملاحظة الأطباء المعالجين له.

وأكدت إيناس أن  الزيارة مازلت ممنوعة عنه، وأنها متواجدة معه طوال الوقت، طالبة من الجميع الدعاء له.

وكانت إيناس كتبت مؤخرا على «فيس بوك» تفاصيل حالته الصحية، قائلة: «ابني لسه في الرعاية حتى الآن تحت ملاحظة الفريق الطبي المعالج، نظرًا لخطورة الموقف، وتبين أن الخرطوم الخاص بالصمام القديم الذي كان موجودًا في الجانب الأيسر من الدماغ قطع بشكل مفاجئ، ما تسبب في حدوث نزيف».

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