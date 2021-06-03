شروط ومستندات طلب التنازل لأحد الورثة من الدرجة الأولى والثانية 

قد يعتقد البعض أن التنازل عن الإرث لأحد الأقارب من الدرجة الأولي والثانية من الأمور السهلة، إلا أن هناك شروط ومستندات يجب توافرها حتى يحدث ذلك بشكل قانوني.

ووفقا لموقع دليل الخدمات العامة، فإنه يقصد بأقارب الدرجة الأولى: الزوجة والزوج وأولادهم وإن نزلوا، والأب والجد، ويُقصد بأقارب الدرجة الثانية: الإخوة والأخوات والشقيقات والأشقاء، وأن التنازل هنا مقصود عنه التنازل عن العقارات والأراضي، طبقا للقانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

المستندات المطلوبة

1- صورة من عقد الشقة المتنازل عنها مع الاطلاع على الأصل.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لكلا من المتنازل والمتنازل إليه «أو جواز سفر ساري».

3- صورة شهادة ميلاد.

4- في حالة وفاة المتعاقد الأصلي «صاحب الوحدة الأصلي: صورة من إعلام الوراثة الشرعي وكذلك إعلام الوارثة لكل من ذكر بالإعلام الأصلي ثم توفي «مع الاطلاع على الأصول».

5- مذكرة من القسم في حالة فقد العقد أو يُذكر في الطلب عدم الحصول على العقد.

شروط الحصول على الخدمة

- مصري/مصرية.

- لا يقل السن عن 16 سنة.

- ورثة المالك الأصلي

إجراءات طالب الخدمة

1: يتقدم المتنازل بالطلب بالإدارة بصفته مع المستندات المطلوبة.

2: يحضر المتنازل أمام الموظف المختص بالإدارة للإقرار بالتنازل أو تقديم أصول التوكيلات الخاصة التي تفيد أحقية المتنازل إليه في التصرف في الوحدة محل التنازل.

3: انتظار إجراء المعاينة بالوحدة.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

1: بعد إقار المتنازل وتلقي المستندات، ينبه على المتنازل إليه بضرورة التواجد بالوحدة لعمل المعاينة، وكذلك سداد كل الأقساط حتي تاريخ تقديم الطلب.

2: تستكمل باقي الإجراءات بقسم العقود؛ إذ يتم التعاقد من خلال الموظف المختص بالقسم، بعد التأكد من سداد المواطن المتأخرات والرسوم المطلوبة، طبقا لقرار المحافظ رقم 27 لسنة 95 معلومات إضافية عن الرسوم.

رسوم الدرجة الأولى:

100 جم + رسوم العقد 114.5 جم.

رسوم الدرجة الثانية:

100 جم + رسوم العقد 2140.5 جم.