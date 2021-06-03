10.5 مليار جنيه تمويلا ذاتيا للمشروعات الكبرى بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تنفذ مشروعات كبيرة جدًا تشمل تطوير المستشفيات الجامعية، وإنشاء وتأسيس كليات في تخصصات جديدة، وكذلك مشروعات تتعلق بتطوير البحث العلمي، وصيانة المباني بالجامعة والمحافظة على قيمتها الأثرية.

وقال «الخشت»، إنه بعد افتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي نستطيع أن نعلن أننا دخلنا عصر جامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء الكلية بلغت أكثر من 54 مليون جنيه حتى الآن لتأسيس 20 معملًا وحاسوبًا فائق السرعة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن حجم الإنفاق من التمويل الذاتي على مشروعات الجامعة خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 10.5 مليار جنيه، ما يعني أن دخل جامعة القاهرة ليس 10.5 مليار فقط بل أكثر من 13 مليارًا؛ حيث يوجد فائض قيمته 2.5 مليار جنيه في هذا التاريخ.

وأشار «الخشت»، إلى أن إيرادات جامعة القاهرة زادت بطرق غير تقليدية منها التوسع في البرامج المتميزة، ومضاعفة أعداد الطلاب الوافدين سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب تطوير معظم المراكز البحثية والخدمية التابعة للجامعة والبالغ عددها 167 مركزًا بحثيًا وخدميًا.

وقال إن الجامعة سعت لإبرام حوالي 200 اتفاقية وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية التي يُصنف بعضها ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، لتطوير منظومة البحث العلمي، وإنشاء درجات علمية مشتركة، وتطوير منظومة التعليم، وتبادل الأساتذة والطلاب، بهدف التعاون والتبادل الطلابي مع العديد من جامعات ومؤسسات التعليم العالي بالعالم، بالإضافة إلى عقد 9 اتفاقيات بدرجات جامعية على مرحلة البكالوريوس والليسانس وعلى مستوى الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية وعلى مستوى البرامج ووظائف المستقبل.