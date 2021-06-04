السودانية المتنمر عليها بعين شمس: ضربونا وحلقوا شعري بدون سبب

حيلة لجأ إليها 3 شباب ليستطيعوا من خلالها ممارسة الجنس مع فتاتين سودانيتين مقابل 200 جنيه، لكل منهما بأحد شوارع منطقة عين شمس، وعندما رفضت الضحيتان ادعى المتهمون حاجتهم للحديث معهما حول أمر ما، إذ أن إحدى الفتاتين كانت تجمعها علاقة صداقة بأحد المتهمين، لينقلب الأمر بمجرد صعود الفتاتين إلى البناية ويكشر المتهمون عن أنيابهم وتظهر نواياهم السيئة حيث يعتدوا بالضرب والإهانة على الضحايا، حيث فوجئت الفتاتان بصعود والدة المتهمين وشرعت في الاعتداء عليهما دون سبب وقامت بالإمساك بهما وضربهما والتنمر عليهما، إثر تواجدهما بأعلى سطح منزلها مع أبنائها.

مقطع مصور وواقعة تنمر

بداية الواقعة كانت عندما انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به شخص يبدو من ملامحه أنه أفريقي الجنسية، وهو يتعرض للضرب والسب والتنمر، أثار المقطع غضبا واسعا وتمكنت قوات الأمن عقب التحقق منه من ضبط المتهمين.

تفاصيل الحادث تعود إلى أواخر شهر أبريل الماضي وتحديدا في السادسة صباحا وذلك عندما تعرض المجني عليهم وهم «جيمس.ن»، 16 عاما، خادمة، وابن خالتها وصديقتها إلى الإيقاف من قبل 3 أشخاص، حيث قاموا باعتراض طريقهم في شارع أحمد إسماعيل بمنطقة عين شمس بالقاهرة بحجة اصطحابهم إلى مسكنهم للحديث إليهم مقابل 200 جنيه، لتوافق صديقة الأولى التي كانت تعرفه بشكل شخصي بينما ظل الشخصان الآخران على مسافة بعيدة وذلك قبل أن يفاجأوا بدخول والدة المتهمين للمكان وتحديدا فوق سطح العقار واعتدت عليهم بالضرب المبرح والسباب بالإضافة إلى حلق شعر المجني عليها «جيمس.ن»، واحتجاز الضحايا الثلاثة لما يقارب الـ 3 ساعات داخل المنزل قبل أن يتمكنوا من الفرار بصعوبة من قبضة المتهمين.

ضبط المتهمين وحبسهم

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وهم «محمد.س» و«عبدالرحمن.س» ووالدتهما «نادية.م»، بالإضافة إلى المتهم الثالث «خالد.ي»، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة واعتدائهم بالضرب على الضحايا بأيديهم وباستخدام قطع حديدية، فيما نفت المجني عليها تعرضها وصديقتها لاعتداء جنسي، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.