حظك اليوم الجمعة 4-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج لمائية وهوائية وترابية ونارية وتختلف الصفات باختلاف البرج، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

غم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان ويجعلانك أكثر إصرارا ويدفعانك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك كل السحر والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي يقلل طاقتك وعليك أن تعمل بهدوء لتستطيع مواصلة المسيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، فلا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم بتنمية أعمال، بشرط أن تبتعد عن المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

بلوتو يتراجع بمواجهة برجك وعليك أن تعتني بشركاء الحياة وألا تغامر بأقوال غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

بلوتو يتراجع بمواجهة برجك وعليك أن تعتني بشركاء الحياة وألا تغامر بأقوال غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تطور وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل المهنية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والتجارة أو إتمام عملية بيع أو شراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمدانك بطاقة إيجابية مما يجعلك مؤثرا بشدة في جميع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تقرّب وجهات النظر مع شركاء الحياة وكن مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز، ولمراجعة أهدافك بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ويعدانك بأوقات عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللدخول في مختلف النشاطات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تضن بالجهد اللازم بذله لتحافظ على مكانتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل الحب قد تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.