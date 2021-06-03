من هي الفنانة تحية حافظ؟.. والدها وجدها من الوسط الفني

تصدر اسم الفنانة «تحية حافظ» محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على خلفية وفاتها اليوم بعد معانتها مؤخرًا مع آلام المرارة، حيث سعى رواد السوشيال ميديا لمعرفة من هى الفنانة تحية حافظ خصوصًا وأنها غابت عن الأضواء منذ مايزيد عن 20 عامًا.

معلومات عن الفنانة تحية حافظ

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة تحية حافظ التي وافتها المنية، اليوم، وشُيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنها بمقابر الأسرة.

- ولدت لعائلة فنية ووالدتها الفنانة هدى زكي وجدها الفنان زكي إبراهيم، شاركا في عدد من الأدوار الثانوية «كومبارس» أما والدها الكاتب صلاح حافظ.

- أطلقت عليها والدتها اسم تحية وذلك تيمنًا بالفنانة تحية كاريوكا التي زاملتها الأم في فترة من حياتها.

اعتزلت التمثيل في التسعينيات ورصيدها الفني قليل

- قدمت مايقرب من 50 عملا فنيا.

- من أشهر أدوارها مشاركتها في مسلسل «أرابيسك» وتجسيدها شخصية شكرية خادمة توحيدة وخطيبة سامبو.

- من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها «ليالي الحلمية، القضاء في الإسلام، إن فاتك الميري، ألف ليلة وليلة حكاية الأشكيف وست الملاح، الكهف والوهم والحب، بنات زينب».

- من أبرز الأعمال السينمائية التي شاركت فيها «زمن الأقوياء، عمل إيه الحب في بابا؟، أيام الرعب».

- دخلت مجال الفن مع منتصف السبعينيات واعتزلت التمثيل في نهاية التسعينيات.

- أخر عمل درامي شاركت فيه مسلسل «المسداوية» عام 1998 مع هدى سلطان وحمدي غيث وإخراج أحمد النحاس وسيناريو وحوار محمد جلال.

- أخر فيلم سينمائي شاركت فيه كان فيلم «سرقوا أم علي» مع سمير غانم وهالة صدقي.