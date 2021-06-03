درجات الحرارة غدا.. مائلة للحرارة على القاهرة وتصل لـ 41 في الصعيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها صدر منذ قليل، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، حيث قالت الهيئة إن درجات الحرارة غدا ستكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّه يسود ليلًا درجات حرارة وطقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ت معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 31 19

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 30 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 21

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 31 18

كاترين 31 15

الطور 35 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 20

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 35 23

قنا 36 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

إدفو 41 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28

ونوهت الأرصاد أن غدا البلاد ستشهد اضطراب ملاحي على البحر الأحمر وخليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.