تفاصيل تقديم المدارس الحكومية 2021 في مصر.. ينتهي آخر يونيو

بدأ تقديم المدارس الحكومية 2021 في مصر، منذ أول يونيو الجاري، إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأوضحت الوزارة أن التقديم يستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، مشددة على جميع أولياء الأمور بضرورة اتباع جميع التعليمات التي تظهر مباشرة عند فتح رابط التقديم، وذلك للتأكيد أنه جرى التنسيق للطالب في المدرسة التي تقع في نطاق المجمع السكني الذي يقطن فيه، بالإضافة إلى طباعة صورة من التقديم الإلكتروني ووضعها ضمن المستندات المطلوبة من صور شخصية للطالب وشهادة ميلاد وصور تحقيق الشخصية الخاص بوالديه، وتسليمهم في ملف للمدرسة.

تقديم المدارس الحكومية 2021 في مصر إلكترونيا على موقع الوزارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تقديم المدارس الحكومية 2021 في مصر، يجري وفق مجموعة من الخطوات المعنية، أولها فتح الموقع الرسمي لها من هنــا، ثم الدخول على رابط خدمات أولياء الأمور التي تشمل التقديم للصف الأول الابتدائي، والضغط عليها من ثم تظهر صفحة بها الرقم القومي للطالب ونوعه ومحافظة الميلاد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.

وتابعت الوزارة أنه بعد انتهاء تقديم المدارس الحكومية 2021 في مصر، يبدأ المسؤولون مراجعة جميع البيانات بدقة وتدوين عدد الطلاب الذين تقبلهم المدرسة، لافته إلى أنه سيجري تطعيم جميع العاملين في المنظومة التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

عقد امتحانات الثانوية العامة في المدارس الحكومية 2021

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم التعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في المدارس الحكومية، موضحا أنه سيتم الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الإنسياق وراء ما يتم بثعه على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تماماً عن تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.