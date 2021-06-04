«من 8 مساء».. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «المسابك، عزية المفتي، مدينة السادات، أرض الحداد، شارع الاعتماد، من فيلا مرجان حتي نقطة بشتيل، العروبة ومتفرعاتها، امتداد المعهد الديني، امتداد سيدي عبد العزيز، ما بين العروبة والدائري نزلة القومية، منطقة مسجد الخولي، منطقة داير الناحية، منطقة متولي الشعراوي، شارع القومية العربية»، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنه مساء اليوم الجمعة 2021/6/4 حتي الثامنه من صباح يوم غدا السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي طلب الهيئة القومية للأنفاق نظرا لأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مليمتر المتعارض مع تنفيذ محطة مترو أنفاق «القومية» ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبري.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، بينما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.