بـ «أسطوانة الأكسجين».. أحدث طرق التسول في الإسماعيلية

طرق مختلفة يلجأ إليها المتسولون للاحتيال على المارة ومحاولة استعطافهم كان آخرها التسول بـ«أنبوبة أكسجين»، وهو ماحذر منه أبناء قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، بعد رصد شاب في العشرينيات من العمر يجوب القرية لجمع تبرعات لملىء أسطوانة أكسجين بدعوى أن أسرته مصابة بفيروس كورونا المستجد.

عدد من أبناء القرية، نشروا صورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لـ «توك توك» يتجول في القرية وبداخله إسطوانة أكسجين.

سيف: طلبت منه ملء الإسطوانة ورفض

وقال إبراهيم سيف أحد أهالي القرية، إنه تم ملاحظة الشاب يدور على المحال التجارية وبعض المواطنين يطلب منهم مبلغ مالي لملئ إسطوانة الأكسجين، مدعيا أن أسرته مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: "جميع مبلغ كبير من المواطنين، ورغم ذلك أكمل في طريقه لجمع مبلغ آخر وهو ما أثار الشكوك حوله"، مشيراً إلى أنه توجه إليه وعرض عليه استبدال الإسطوانة بأخرى مليئة بالأكسجين أو ملئ الإسطوانة التي بحوزته فرفض.

وحذر سيف المواطنين، قائلاً "خلي بالكم شاب بيقول إنه من أبوصوير بيجمع فلوس لأسطوانة أكسجين"، متهما الشاب بالتسول والنصب باستخدام الأسطوانة.

مواطنون يطلبون تسليم الشاب للشرطة

وطالب مواطنون من أهالي القرية ضبط الشاب وتسليمه للشرطة حال العثور عليه في القرية مرة أخرى، وقال فوزي عفيفي أحد أهالي القرية، "النصابين أفكارهم لا تنتهي ودايماً بيجددو فيها ومهنة أصبحت منتشرة بشكل كبير لانها غير مكلفة ومربحة جداً".

وقال ياسر كمال أحد أهالي قرية فنارة التابعة لمركز فايد، إنه شاهد نفس الشاب في القرية رغم بعد فنارة عن أبو سلطان بنحو 15 كيلو.

وبحسب المادة رقم 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات والتي نصت على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول فانه بحسب المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر، وجد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شىء.

مصادر أمنية: لم نتلق أي بلاغات حتى الآن

وقالت مصادر أمنية، إن مركز شرطة فايد لم يتلق أي بلاغات رسمية حتى الآن حول الواقعة.

وأضافت المصادر، أنه جار فحص الواقعة وضبط الشهص وسائق التوك توك وفحص والواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.