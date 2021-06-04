الكشف على 1631 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

15 طبيبا في 10 تخصصات ضمن قافلة جامعة المنيا بـ«نزلة عبيد»

وفى هذا الصدد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، في تصريح صحفي اليوم، أن المديرية نظمت خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع قافلة بقرية الوسطانى بمركز كفر سعد، تردد عليها 1631 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم، إذ تم تحويل 27 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 11 حالة، بالإضافة إلى إجراء 769 تحليل معملى و فحص 53 حالة بالأشعة و 30 حالة أخرى بإجراء السونار.

قافلة طبية لتطعيم العاملين في مطار أسيوط بلقاح كورونا

محافظ دمياط : 9 قوافل طبية خلال شهر يونيو

و أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن خطة تنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد 9 قرى بنطاق المحافظة خلال شهر يونيو الجاري ، وذلك استكمالا لسلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق وتخفيف الضغط على المستشفيات.

قافلة طبية لجنوب الوادي توقع الكشف على 483 حالة بقرية «المراشدة»

عيادات متنقلة بكافة التخصصات

وستتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ووسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:-

«الداخلية» توجه قافلة خدمية بنطاق 3 محافظات في إطار «حياة كريمة»

اليوم.. قافلة «جسور الخير 11» تتحرك من جامعة المنصورة إلى حلايب وشلاتين