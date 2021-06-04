 ضبط 1251 قضية تموينية بالمحافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث أسفرت الحملات التى انطلقت بمختلف المحافظات عن ضبط 1251 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، ومن أبرز تلك القضايا:

ضبط 4 أطنان «أسماك فيليه» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 1.3طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة بمحافظة الشرقية.

ضبط طن أسماك مدخنة «رنجة» مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بمحافظة الغربية.

ضبط 7 طن «ملح طعام ومخللات»، معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط المدير المسئول عن مستودع دقيق – بمحافظة الأقصر لحيازته 3.6 طن دقيق بلدى مدعم قام المذكور بتجميعه وعدم صرفه للمواطنين بقصد الإتجار به فى السوق السوداء.

ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيوانى ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

وتأتى الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.