حظك اليوم السبت 5-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج باختلاف البرج وهي مرتبطة بعالم الفلك والنجوم، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان ويجعلانك أكثر إصرارا ويدفعانك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك كل السحر والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي يقلل طاقتك وعليك أن تعمل بهدوء لتستطيع مواصلة المسيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، فلا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم بتنمية أعمال، بشرط أن تبتعد عن المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي للتواصل بذكاء مع من تحب ومع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

بلوتو يتراجع بمواجهة برجك وعليك أن تعتني بشركاء الحياة وألا تغامر بأقوال غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تطور وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية مادونا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل المهنية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والتجارة أو إتمام عملية بيع أو شراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمدانك بطاقة إيجابية مما يجعلك مؤثرا بشدة في جميع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تقرّب وجهات النظر مع شركاء الحياة وكن مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز، ولمراجعة أهدافك بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ويعدانك بأوقات عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللدخول في مختلف النشاطات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تضن بالجهد اللازم بذله لتحافظ على مكانتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل الحب قد تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.