«الزراعة»: سنوات حكم السيسي شهدت توسعا في الرقعة الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السبع سنوات الماضية التي حكم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد، شهدت العديد من الإنجازات، ولكن يمكن تلخيصها في أمرين، الأول التوسع في زراعة مساحات جديدة، والثاني التوسع في إنتاجية الأرض، وربحية المزارع والمشروعات، وخلال الفترة السابقة أقيمت العديد من المشروعات مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية، ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع البتلو، ومركز تجميع الألبان، ومشروع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ومشروعات أخرى متعددة لتحسين القدرات التسويقية للمزارعين، والتحول الرقمي، ولا تزال المشروعات مستمرة بفضل القيادة السياسية التي تحرص على دعم القطاع الزراعي في مصر.

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن الدولة مرت بعدد كبير من التحديات التي قد تؤثر على الأمن الغذائي للمواطن المصري، ومنها أزمة فيروس كورونا، ولكن نتيجة لجهود الدولة كانت الأسعار تنخفض ولا تزيد، إضافة إلى التقلبات الجوية التي أثرت بشكل كبير أيضا على الزراعة، ورغم كل هذه الظروف إلا أن هناك ثبات في الأسعار، وتوافر للمنتجات أمام كل المواطنين، إضافة إلى زيادة الصادرات، ما يرفع من الحالة الاقتصادية للمزارعين، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية تساوي حاليا خُمس الصادرات المصرية للخارج، وهناك شركات جديدة تستطيع الاستثمار في القطاع الزراعي والداجني والسمكي، وهناك توفير للتمويل اللازم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية أطلقوا قانون التصالح مع المزارعين والذي يعد مفتاحا مهما لتقنين أوضاع أهالينا في الريف، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة أهالي الريف، وتحفيز وتشجيع صغار المزارعين للدخول في برامج تنفذها الدولة مثل مشروع تربية البتلو، الذي يستهدف صغار المربين، كما دعمت أيضا صغار مربي الدواجن لتطبيق معايير الأمان، والدولة قدمت لهم تراخيص بكل سهولة ويسر.