312 مشروعا بتكلفة 600 مليار.. تنمية وحرب على الإرهاب بسيناء خلال 7 سنوات

مشروعات قومية عدة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شبه جزيرة سيناء، بغرض تحقيق تنمية شاملة في تلك المنطقة العزيزة على كل مصري، وخصص لها مئات المشروعات التنموية، بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات، منذ توليه الحكم، بجانب تطهيرها من البؤر والعناصر الإرهابية، التي استوطنتها خلال إحدى الفترات الماضية من عمر الدولة.

وبدوره؛ قال اللواء أيمن عبدالمحسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «حماة وطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم عام 2014، وهو يضع تنمية شبه جزيرة سيناء على رأس أولوياته، موضحا أن الرئيس يعتبر تلك المنطقة قضية أمن قومي، بالإضافة إلى إيمانه الكبير بأهميتها الاستراتيجية، بجانب العرفان بتضحيات المصريين المستمرة عبر التاريخ، في سبيل استقلال تلك المنطقة وعودتها إلى مصر من جديد.

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع قناة TeN، أن جهود التنمية التي قامت بها الدولة من أجل تلك المنطقة كثيرة، كاشفا أن تلك المشروعات وصل عددها لنحو 312 مشروعا بمختلف المجالات، وتنوعت ما بين مشروعات قومية واستثمارات ضخمة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب من أهالي سيناء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه المشروعات والجهود التنموية التي وجهت لهذه المنطقة بلغت قيمتها المالية نحو 600 مليار دولار، وأن تعامل الدولة مع شبه جزيرة سيناء، خلال فترة الرئيس السيسي، شهد للمرة الأولى وضع استراتيجية للتنمية الشاملة بسيناء في نفس الوقت، بالتوازي مع تعامل الدولة مع الإرهاب والعناصر الإرهابية، التي استهدفت تلك المنطقة لفترة من الفترات، وباستخدام عمليات عسكرية وأمنية كبرى، كان تم إطلاقها بالمنطقة.

وأوضح أن آخر تلك العمليات حتى الآن، كانت العملية الشاملة خلال عام 2018، والتي أسفرت عن القضاء الإرهاب الذي كان متواجدا بشمال شرق سيناء، كاشفا أن المساحة الخاصة بشبه جزيرة سيناء تقدر بنحو 61 ألف كيلو متر مربع، وهي تمثل 6 % من إجمالي مساحة الدولة المصرية.

ولفت إلى أنه برغم من ذلك، فإن كل المشروعات التنموية والقومية التي تمت بسيناء خلال السبع سنوات الأخيرة، شملت كل المجالات، سواء على مستوى الإسكان أو الطرق أو المطارات أو المنشآت الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مجال الزراعة والصرف الصحي ومياه الشرب والرياضة، وغيرها من جميع المجالات الحياتية والخدمية.