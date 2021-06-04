«كان بيطهره بالكربون».. مصرع عامل سقط في بئر صرف صحي بأسيوط

لقى عامل مصرعه خنقا، إثر سقوطه داخل بئر صرف صحي في أثناء تطهيره بالكربون، بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بسقوط أحد الأشخاص داخل بئر صرف صحي، بمنزل جمال شعبان توني، بجوار نقطة الشرطة، بقرية بني رافع دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وجرى انتشال الجثة من البئ،ر وجار نقلها إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى «محمد فنجري القصاص»، 45 سنة، مقيم بقرية بني رافع، وبسؤال أصحاب المنزل، ذكروا أن العامل سقط في أثناء عملية تطهير البئر بالكربون الموجود داخله.

جرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهد مركز منفلوط العديد من حوادث السقوط داخل بئر الصرف الصحي، منها عندما لقي شخص مصرعه، اليوم، اختناقا في بئر صرف صحي داخل منزله بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة.