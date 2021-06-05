واشنطن: ملتزمون بإعادة بناء علاقتنا مع الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان من المقر أن يعقد «بلينكن»، أمس الجمعة، لقاء مع وفد يمثل المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، في وقت سابق، إن الوفد الفلسطيني سيحمل مطالب محددة تم التوافق عليها، وأهمها المطالبة بموقف أمريكي تجاه قضية حي «الشيخ جراح» بالقدس المحتلة، والالتزام المالي الأمريكي تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بعث أمس الجمعة، 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر استونيا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة عنف الاحتلال الإسرائيلي وقواته ومستوطنيه، واستمرار ارتكابهم انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، في ذكرى مرور 54 عاما على بدء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الأجنبي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».