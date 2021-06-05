الاثنين.. الكنيست يبدأ النظر في المصادقة على حكومة «لابيد وبينيت»

أعلن رئيس «الكنيست» الإسرائيلي، البرلمان، ياريف ليفين، أن الكنيست سيبدأ النظر في المصادقة على حكومة يائير لابيد ونفتالي بينيت، الاثنين المقبل، ليتم التصويت عليها في 14 يونيو الجاري على الأرجح.

وقال ليفين، في بيان، أمس الجمعة، إنه سيحيل تشكيلة الحكومة إلى الكنيست الاثنين المقبل، وسيحدد موعدا للمناقشات وللتصويت عليها وفقا للقانون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

يتعين إجراء التصويت على المصادقة على الحكومة في غضون 7 أيام من تقديمها للكنيست

وحسب القوانين الإسرائيلية، يتعين إجراء التصويت على المصادقة على حكومة جديدة في غضون 7 أيام من تقديمها للكنيست.

ويتمتع الائتلاف الحكومي الجديد، الذي من المتوقع أن يطيح برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يضم 8 أحزاب مختلفة، بتأييد 61 عضوا من أصل الـ120 في الكنيست، ما يوحي بأنه هش وقد يفشل في الحصول على مصادقة النواب إذا قرر أي نائب من أحزاب الائتلاف التصويت ضده.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى أن حكومة التغيير"ستحصل على العدد الضروري من الأصوات على الأرجح، وخاصة بعد اجتماع زعيم حزب «يمينا» نفتالي بينيت مع أعضاء كتلته.

وكانت هناك شكوك بشأن بعض النواب في صفوف «يمينا» الذي لم يعجبهم التحالف مع اليساريين والقائمة العربية الموحدة، وخاصة النائب نير أورباخ، لكنه من المتوقع أن يؤيد الحكومة أو يستقيل من الكنيست لتحل محله شيرلي بينتو، العضو في «يمينا» المؤيدة لـ حكومة التغيير.

وكان أنصار حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، نظموا مظاهرات أمام منازل بعض أعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف الجديد، وخاصة اليمينيين منهم، في محاولة للضغط عليهم حتى يصوتوا ضد الحكومة، ولكن جرت هناك مظاهرات أخرى مؤيدة لحكومة التغيير.

ويحاول نتنياهو تفكيك أحزاب «يمينا» و«الأمل الجديد» من الداخل عبر إغراء أعضاء كنيست من تلك الأحزاب للانضمام إليه ليفشل تشكيل الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.