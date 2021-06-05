عاجل.. الأمن يبحث عن شاب ارتكب فعلا فاضحا في ميكروباص بالقاهرة

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن تفحص واقعة تحرش جديدة ظهرت فى ميكروباص بمحافظة القاهرة، موضحة أن الواقعة عبارة قيام صبي بإخراج عضوه الذكرى لفتاة فى ميكروباص بمحافظة القاهرة، فقامت الفتاة بالصراخ ما أدى لفرار المتحرش هاربا، بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات الأمنية تفحص المنشور والصور المنتشرة عبر مواقع التواصل، وتكثف جهودها لتحديد الفتاة التى تعرضت للتحرش لمناقشتها حول ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تمكنت الأسبوع الماضى من كشف غموض واقعة تحرش سائق بفتاة بعدما أخرج العضو الذكرى لها وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط طبيب برازيلي تحرش بسيدة فى محل بمنطقة الهرم بالجيزة، ونشر مقطع فيديو يتضمن الواقعة التى ارتكابها، وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات