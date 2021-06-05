دعت منظمة اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2021 ، والذي يوافق 5 يونيو من كل عام، إلى تبني قضايا البيئة بشكل أكثر جدية على مستوى المؤسسات والحكومات، حيث يمثل اليوم العالمي للبيئة لعام 2021 بداية عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية، ولكن ما سبب الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2021؟

تقول أودري أزولاي، مديرة منظمة اليونسكو في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، في كلمتها عن سبب الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2021 : «تجلت عوارض الأزمة البيئية بصورة عاتية ومقلقة في غضون أقل من عام، فكشفت الحرائق الهائلة التي أهلكت الغابات المدارية المطيرة، فباتت وكأنها صحراء قاحلة، اختلال التوازن المناخي من جهة، وبيّنت جائحة كوفيد-19 بصورة فجة الأزمة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي من جهة ثانية».

ما سبب الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2021؟

وتابعت مديرة «اليونسكو»: «وكان انتشار هذه الجائحة في الواقع مناسبة لتأكيد ما لم ينفك العلماء من التأكيد عليه في جميع أنحاء العالم منذ سنوات من أن قوة الترابط بين البشر والتنوع البيولوجي شديدة إلى حد التماثل بين تعرض هذا التنوع للخطر وهشاشتنا. فهذه الأزمة الصحية هي بمثابة تحذير علينا جميعا الإصغاء إليه لأنه ينبهنا إلى أن الوقت قد حان لإعادة التفكير بصورة شاملة في علاقتنا بالأحياء والنظم الإيكولوجية الطبيعية وتنوعها البيولوجي».

وحسب ما ورد في قرارات الأمم المتحدة، فإن سبب الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أن المنظمة الدولية تؤيد من مسؤولية المجتمع الدولي في العمل على صيانة البيئة وتحسينها، حيث بدأ ذلك منذ 1972، وتم تحديد يوم 5 يونيو اليوم العالمي للبيئة لحث الحكومات والمنظمات على الاهتمام بقضايا البيئة على نطاق عالمي، وزيادة الوعي البيئي.

كما دعت المنظمة إلى التعاون بين الدول في ميدان البيئة البشرية، عن طريق التعاون الفعال الثنائي والمتعدد الأطراف أو عن طريق الأجهزة الإقليمية.