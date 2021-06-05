مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بضربات جوية للتحالف بـ 3 محافظات يمنية

قُتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، خلال معارك وضربات جوية للتحالف العربي في محافظات الجوف ومأرب والحديدة شرقي وغربي اليمن.

ويستمر الهجوم الحوثي لليوم الـ8 على التوالي على معسكر الخنجر الاستراتيجي في محافظة الجوف، فيما يدخل الهجوم البري المشتعل على محافظة مأرب شهره الـ5 دون تحقيق أي تقدم، إثر سلسلة ضربات جوية متواصلة للتحالف على أهداف وتعزيزات للمليشيا الانقلابية.

وذكر الجيش اليمني - في بيان أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - إن قواته خاضت معارك طاحنة في جبهة الخنجر شرقي الجوف، وكبَّدت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح أن المعارك تستمر على أشدها في الخنجر لليوم الثامن على التوالي، حيث تستميت الميليشيات الانقلابية في مسعى لإحراز تقدم صوب المعسكر الاستراتيجي، الذي يعد الأكبر في الجوف ويقع على خطوط رئيسية من مديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة.

وأشار الجيش اليمني إلى أن سلسلة غارات لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، دكت تعزيزات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا شمال غرب مأرب.

ولفت إلى أن الغارات الجوية للتحالف التي استهدفت أهداف الميليشيات الانقلابية في مديرية رغوان، كبدت المتمردين قتلى وجرحى وخسائر باهظة بالمعدات.