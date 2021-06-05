عاجل.. مقتل 17 يمنيا بينهم طفلة في هجوم للحوثيين بمدينة مأرب باليمن

قتل 17 مدنيا، بينهم طفلة، وأصيب آخرون بصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، على محطة وقود في حي سكني بمدينة مأرب، شمالي شرق اليمن.

ووفقا لموقع «أخبار مأرب» المحلي عن مصادره، فإن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، استهدف محطة وقود شمال مدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا بينهم الطفلة ليال طاهر محمد عايض، ووالدها طاهر محمد عايض، وإصابة العشرات بحسب ما نقلت قناة «العربية».

وأظهرت صورا لضحايا القصف مشاهد مؤلمة لجثة الطفلة ليال طاهر محمد عايض، البالغة من العمر 5 أعوام، وهي متفحمة، كاشفة عن بشاعة إجرام الحوثي وحجم الإرهاب الذي يرتكبه بحق المدنيين.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدافها للسكان المدنيين بالصواريخ الباليستية، موقعة عشرات الشهداء، في جرائم مروعة ترتكبها بكل إصرار.

فيما ذكر الجيش اليمني- في بيان أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»- إن قواته خاضت معارك طاحنة في جبهة الخنجر شرقي الجوف، وكبَّدت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح أن المعارك تستمر على أشدها في الخنجر لليوم الثامن على التوالي، حيث تستميت الميليشيات الانقلابية في مسعى لإحراز تقدم صوب المعسكر الاستراتيجي، الذي يعد الأكبر في الجوف ويقع على خطوط رئيسية من مديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة.

وأشار الجيش اليمني إلى أن سلسلة غارات لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، دكت تعزيزات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا شمال غرب مأرب.

ولفت إلى أن الغارات الجوية للتحالف التي استهدفت أهداف الميليشيات الانقلابية في مديرية رغوان، كبدت المتمردين قتلى وجرحى وخسائر باهظة بالمعدات.