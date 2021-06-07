عرض مسلسل «لوكي» الأربعاء المقبل: من إنتاج Marvel

أعلن تطبيق «OSN Streaming App» عن عرض مسلسل «لوكي (Loki)» من إنتاج «Marvel»، يوم الأربعاء 9 يونيو 2021.

ويسلط المسلسل الضوء على «لوكي» الذي يتمكن بعد سرقة المكعب الكوني Tesseract، خلال أحداث فيلم «Avengers: Endgame (2019)» والهروب، من إنشاء جدو زمني مختلف، ليجد نفسه بعد ذلك وسط «سلطة تباين الوقت (TVA)»، وهي منظمة تراقب وتصحح الانحرافات في التدفق الزمني.

وتضع المنظمة «لوكي» أمام خيارين، وهما إما محوه نهائياً من الوجود لكونه متغير زمني، أو قبوله بالمساعدة في إصلاح الانحرافات في التدفق الزمني ووقف التهديد الأكبر.

ويدفع المسلسل المشاهدين إلى تشجيع شخصية «لوكي» الشريرة، ما يجعل المسلسل واحداً من الأعمال التي تدفع الجمهور إلى التعاطف والشعور بالانتماء إلى شخصية المسلسل الرئيسية.

ومن خلال تتبع الرحلة المثيرة التي يخوضها «لوكي»، لا سيما وهو يسافر عبر الزمن لتغيير تاريخ البشرية، سيشهد المعجبون الأخطاء التي يرتكبها البطل بدافع الأنانية، والتي يقابلها، من الجهة الأخرى، ومضات مفعمة بالمشاعر الإنسانية وبعض من جوانب الضعف التي تتبدى بوضوح من خلال تصرفات البطل.

واعتبارًا من 6 يونيو، سيتوفر أكثر من 17 فيلمًا من أفلام «Marvel» إلى عالم «OSN»، منها «Ant-man» و«Black Panther»، و«Captain America»، و«Guardians of the Galaxy»، و«Iron Man»، و «Avengers»، و«Doctor Strange»، و«Thor».

كان تطبيق «osn» عرض فيلم المغامرات الخيالي، «رايا وآخر تنين» الذي شهد انطلاق رايا «التي تؤدي صوتها كيلي ماري تران» في رحلة للبحث عن آخر تنين كوماندرا في العالم سيسو «الذي يمثل صوته الممثلة أكوافينا»، بالإضافة إلى العديد من المغامرات الشيقة.