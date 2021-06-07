10 روبوتات ذكية تعقم المسجد الحرام بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة
يعمل الربوت الواحد من 5 - 8 ساعات دون تدخل بشري
كتب:
الوطن
01:28 م | الإثنين 07 يونيو 2021
10 روبوتات ذكية تعقم المسجد الحرام
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 10 أجهزة «ربورت ذكي» في أعمال التعقيم بالمسجد الحرام.
وتعمل الأجهزة بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات تسهم في سلامة البيئة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم.
ويعمل الربوت الواحد من 5 - 8 ساعات دون تدخل بشري، بسعة تخزين 23.8 لتراً من المواد المعقمة، بمعدل استهلاك لترين كل ساعة، للقضاء على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع.