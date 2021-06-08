اليوم.. الأرثوذكس يستقبلون «بؤونة» ورئيس جديد للكنيسة الأسقفية

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، ببداية شهر بؤونة طبقا للسنة القبطية أو التقويم المصري القديم، وهو الشهر العاشر في السنة القبطية، وبحسب السنكسار الكنسي، وهو كتاب يقرأ في صلوات الأقباط الأرثوذكس بالكنائس ومرتب حسب أيام السنة، يوافق اليوم الثلاثاء 1 من شهر بؤونة لعام 1737 قبطيا.

سر شهر بؤونة

ويشير السنكسار الكنسي، إلى أن هذا الشهر سمي كذلك نسبة إلى الإله «خنتي» أحد أسماء حورس أو الشمس، ومعناه إله المعادن لأن فيه تستوى المعادن والأحجار الكريمة بسبب شدة الحرارة لذلك تسميه العامية «باؤنى الحجر».

ويسجل الفلكور المصري القديم عدة أمثال شعبية لهذا الشهر مثل: «بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة»، «عسل بؤونة».

والتقويم القبطي أو المصري القديم هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر، ويتكون من «ثلاثة عشر شهرًا»، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير.

مطران جديد رئيسا للكنيسة الأسقفية

من جهة أخرى، تحتفل الكنيسة الأسقفية في مصر، اليوم الثلاثاء، بتنصيب مطران جديد رئيسا للكنيسة وهو الدكتور سامي فوزي، الذي تم انتخابه من سنودس الكنيسة رئيسا لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى وجامبيلا ومطران مصر، بعد بلوغ المطران منير حنا الرئيس السابق للكنيسة سن المعاش طبقا لدستور الكنيسة.

ورئيس الأساقفة الجديد الدكتور سامى فوزي هو خريج كلية الهندسة عام عام 1985، وحصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991، ورُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998 ودرجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، وشغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن، كما تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017، واُختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020.