إزالة 10 تعديات بالبناء المخالف بسمالوط ودير مواس بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا حالتي تعديات على الأراضي الزراعية بقرية نزلة داوود، التابعة لمجلس قروي قلوصنا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز دير مواس 8 حالات تعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية بني حرام، التابعة للمركز، على مساحة 7 قراريط و6 أسهم، ضمن الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة لحالات البناء المخالف والعمل على رصد المخالفات وإزالة كافة اشكال التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط، أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بدائرة القرية، شملت الطريق الزراعي مصر- أسوان، وطريق عزبة الفرنساوي وإطسا البلد وطريق الحتاحتة.

علي جانب آخر، شارك الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، متدربي البرنامج الرئاسي في رفع إحداثيات مشروعات حياة كريمة بقرية المداور بمركز مغاغة، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وأكد نائب محافظ المنيا أنه تم وضع برنامج خاص للمتدربين، للتعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل الإدارات والقطاعات المختلفة، وكذلك الوحدات المحلية المختلفة، كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.