رئيس «مشروعات» النواب يطالب بحل مشاكل الألف مصنع بالقاهرة الجديدة

أعلن محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن المشاكل العالقة في منطقة الألف مصنع بمدينة القاهرة الجديدة منذ 2005.

وقال مرعي، إن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية إلى منطقة الألف مصنع للوقوف على الوضع هناك، وأوصت اللجنة في اجتماعها اليوم الإثنين بمناقشة مشاكل الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، بحضور مستثمري المنطقة هناك، وهيئة التنمية الصناعية، ورئيس جهاز القاهرة الجديدة، بسحب القطع التي يتم استغلالها وطرحها للمستثمرين مرة اخري وإعطاء أصحابها فرصة للحصول علي ترخيص لمدة 3 شهور.

وطالب مرعي بعمل الـ908 مصانع التي تم حصرها من قبل هيئة التنمية الصناعية، وتكون منتجة، وأن تقوم الجمعيات المستثمرة بإبلاغ المستثمرين هناك بتلك التوصيات.

وكشف اللواء أشرف رأفت، ممثل هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تشكيل لجنة لحصر مشاكل المصانع في منطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وانتهت من أعمالها بعد إجازة عيد الفطر، حيث تبين أن هناك 908 قطع أرض مخصصة مصانع، منها 509 مصانع تعمل وبرخصة تشغيل وبكامل طاقتها، و150 مصنعا لا يعمل ومكتمل الإنشاء، و114 مصنعا كامل التشطيب وبلا معدات، و174 مصنعا لم يتم معاينتها و149 مصنعا مغلق و15 ممتنعا.

فيما تساءل مرعي، كيف لا تتمكن اللجنة المشكلة من هيئة التنمية الصناعية من دخول المصانع لمعرفة ما طبيعة عملها؟

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد، أن المنطقة تعاني هناك بسبب انقطاع المياه المتكرر وتراكم المخلفات الصناعية، وأن المنطقة تحتاج المزيد من العمل، فيما طالب أصحاب المصانع بضرورة تسهيل الإجراءات للمستأجرين من أصحاب المصانع من هيئة المجتمعات العمرانية.