«النواب» يناقش مصير قصر الشناوي بالمنصورة ومسجد الحبشي بدمنهور

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلبي إحاطة، الأول مقدم من النائبة ضحى مصطفى عاصي، بشأن مصير قصر الشناوي وتوقف تحويله إلى متحف بعد تسجيله في عداد الآثار الإسلامية عام 1999 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والثاني، مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن إهمال مبانٍ ومآذن مسجد الحبشي بدمنهور بمحافظة البحيرة.

طلب الإحاطة الأول: مصير قصر الشناوي

وفي طلب الإحاطة الأول أوضحت النائبة ضحى، أنه بعد فترة من وضع السقالات، وبدء أعمال التشييد، توقفت العمليات الإنشائية وتحول ساحة القصر إلى جراج للسيارات، مشيرًة إلى أنه كان من المقرر افتتاح القصر في 30 يونيو 2018 لكن لم يحدث ذلك.

وأضافت أن القصر يعتبر جزءا من هوية مدينة المنصورة، وتم التنازل عنه من أسرة الشناوي باشا، بهدف تحويله لمتحف، ولكن خالفت الهيئة هذا وتحول القصر إلى مكاتب إدارية وتم نقل أجزاء كبيرة من القصر إلى متحف الحضارة.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس هيئة الآثار الإسلامية، والقبطية أن الوزارة مستمرة في عمليات التطوير ولكن الشركة المنفذ للمشروع انسحبت ما أحدث حالة من الارتباك في تحديد موعد افتتاحه، لذلك عملت الوزارة على إجراء عمليات الترميم الدقيقة للقصر بعد زيارة الوزير خالد العناني للموقع 2016، وتم التعاقد مع مجلس الدفاع الوطني، وجرى الانتهاء من الطابق العلوي بالكامل، ثم توقفت عملية الصيانة في 2018 لعجز التمويل، نظرا لتراجع إيرادات الوزارة ثم جائحة كورونا.

وأضاف أن القصر سيكون متحفا قوميا كبيرا يضم عددا من المقتنيات للشناوي بك، وجلب آثار تعود لعهد أسرة محمد علي والحقبة التي شهدت بناء القصر لتكون شاهدة على تلك الفترة.

وأشار إلى أنه تم رصد 35 مليون جنية لعملية التطوير والصيانة في الموازنة الجديدة.

وتابع بأن المكاتب الإدارية المستغلة داخل القصر تضم حوالي 85 موظفا يصعب نقلهم لأي مكان آخر نظرا لعدم وجود مبان إدارية تابعة للوزارة في المنصورة، ولا يوجد حل أمامنا إلا بنقلهم إلى أماكن أثرية بديلة أو الاتجاه لاستئجار مكاتب لهم، وهذا أمر صعب للغاية.

وحذرت داليا السعدني، وزارة الآثار والسياحة، من السماح بإقامة المحلات العشوائية في حرم الأثر، وقالت لابد من احترام الآثار التاريخية، وضرورة إعادة النظر في استمرار عمل بعض المحلات التي لا علاقه له بالآثار مثلما حدث في إقامة محل للأسماك في حرم قصر عابدين.

وقد أوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الآثار بجدول زمني مدته أسبوعين لنقل الموظفين التابعين للوزارة خارج قصر الشناوي وتوزيعهم على إدارات وزارة الآثار بالمحافظة، وتهيئة المكان لبدء أعمال الصيانة والترميم لتحويل القصر إلى متحف، في الموازنة الجديدة، ولا مانع من مشاركة القطاع الخاص.

طلب الإحاطة الثاني: إهمال مبان ومآذن مسجد الحبشي

أما طلب الإحاطة الثاني، المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن الإهمال وعدم المحافظة، على مبان ومآذن مسجد الحبشي بدمنهور بمحافظة البحيرة، وكانت اللجنة قد وجهت لومًا شديدا لمسؤولي وزارة الأوقاف لتأخرهم عن موعد اجتماع اللجنة.

وأوضحت برغش، أن كان هناك تسويف من وزارتي الآثار والأوقاف في عملية الترميم والصيانة، وأن كلا الوزارتين ألقتا بالمسؤولية على الأخرى، مشيرة إلى أن لجنة الصيانة، التابعة لوزارة الآثار لم تتخذ أي قرار حيال عملية إعادة إعمار هذا المسجد.

وقالت إذا كانت وزارة الاثار لا ترى أن هذا المسجد أثر، وأن وزارة الأوقاف لا ترى أنه مسجد، فإن أهل دمنهور يعتبروه مبنى تاريخي وهام في وجدانهم.

من جانبه، اكد الدكتور خالد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد، أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء عملية الترميم وسيتم إجرائها في موازنة الوزارة في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعمليات صيانة وإحلال وتجديد لأكثر من 1430 مسجد هذا العام.

وأضاف أن المسجد غير مدرج أثرا في وزارة الآثار وأن هناك عدد كبير من المساجد الهامة والكبيرة غير مدرجة لدى الآثار، وعلى رأسها مساجد السيدة زينب، ومسجد الحسين.

وتابع بأن الإدارة الهندسية بالوزارة قامت بعمل مقايسات للمشروع بميزانية أولية تبلغ تكلفتها 650 ألف جنيه، وسيتم البدء في عمليات الترميم والصيانة في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بمشاركة وزارة الآثار كمشرف على أعمال الترميم والصيانة، وقال إن وزارة الأوقاف ملتزمة بكل توصيات لجنة الثقافة والإعلام والآثار والخاصة بعملية صيانة المساجد، وكان منها قرار إدراج مبلغ 2 مليون جنيه، لصالح صيانة وتطوير مسجد زغلول بمدينة رشيد.

وأوصت اللجنة بضرورة إجراء وزارة الأوقاف لعملية حصر شاملة لإدراج كل المساجد التاريخية لديها وعمل بيان بها، ويتم إرسالها إلى وزارة الآثار وموافاة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بها، وقيام المجلس الأعلى للآثار بزيارة عاجلة للموقع لوضع خطة متكاملة لتطوير وصيانة المسجد.