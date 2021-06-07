لأول مرة في مصر.. إطلاق مبادرة لتكريم الأب المصري

في سابقة هي الأولى من نوعها، أطلقت مجموعة العربي اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لترسيخ قيم الشكر والعرفان ورد الجميل من كل أفراد المجتمع إلى الأب المصري، وقد تم تدشين الحملة في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة بالقاهرة، بحضور الفنان أحمد أمين، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من الكوادر الإعلامية والصحفية.

وفي كلمته أوضح المهندس محمد العربي أن مجموعة العربي كانت لها الريادة في إطلاق حملات مجتمعية تحث على ترسيخ القيم في المجتمع، فقد تبنت الاحتفال بعيد الأم منذ سنوات طويلة، واستطاعت أن تجعل من شهر مارس ملحمة كبيرة يصنعها الأبناء لرد الجميل لأمهاتهم.

وأضاف أن التكريم هو رسالة لكل المصريين، وكجرس إنذار وتنبيه لكل أسرة مصرية، لأن الأب عمود البيت والمجتمع وعمود الأسرة المصرية، ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي إلى أنه خلال هذا الشهر، وبمناسبة عيد الأب يوم 21 يونيو، الذي يوافق يوم الاب المصري، سوف تطلق المجموعة حملة وفاء وتقدير للأب المصري، وذلك لدوره العظيم في رفع شأن أسرته وتحمل مسؤوليتها، فهو رمز هام للعطاء الفياض الذي يستحق التكريم والاحتفاء.

ووجه الدعوة إلى كل المؤسسات العامة والخاصة والحكومية والمجتمع المدني من أجل المشاركة في إحياء والمساعدة في أن يكون هذا اليوم احتفالاً وطنياً في كافة الجهات والأسر والمجتمعات، لرفع شأن الأب في المجتمع، وإعادة حقه المهضوم.

ومن جانبه، أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته بمبادرة الاحتفال بيوم الأب من مجموعة العربي، مشيراً إلى أهمية تقدير دور الأب وتفعيل تواجده بشكل أساسي في حياة أبنائه لتنشئة أسرة سوية ومتماسكة.