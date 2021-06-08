كل ما تريد معرفته عن إحلال سيارتك القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي

يتساءل العديد من المواطنين عن منظومة تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من البنزين والسولار، خاصةً بعد سعي الدولة الجاد لتعميم إحلال السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، من خلال منظومة إحلال السيارات الملاكي والأجرة وتجديدها.

ويستعرض الوطن في السطور التالية أبرز المعلومات والأسئلة التي تتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية.

* ما هي أنواع السيارات التي يمكن تحويلها؟

جميع أنواع السيارات يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، ولكن بشرط أن تكون قدرة عمل ماتور السيارة لا تقل عن 70%، وذلك يحدد بعد عمل فحص فني شامل للسيارة.

* هل تكاليف التحويل التحويل مرتفعة؟ وكم تبلغ؟

تكاليف التحويل غير مرتفعة إطلاقا خاصة وأن الدولة تتحمل جزء منها لتكون الأسعار مناسبة للجميع، وتتراوح تكاليف التحويل من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف و500 جنيه على حسب نوع السيارة والأجهزة التي تحتاجها ونوع أطقم التحويل وعدد الأسطوانات. كما يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل، من خلال أنظمة متعددة للتقسيط من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث «كهرباء - غاز - مياه».

* هل يكون مالك السيارة مجبر على استهلاك الغاز الطبيعي فقط ويتم إلغـاء وقـود البنزيـن؟

لا، حيث يتيح التحويل لاستخدام النوعين من الوقود والتحويل بينهم من خلال زر يتحكم في الوقود المستخدم، حيث أن التحويل لا يقوم بإجراء أي تعديل للمحرك.

* هل يتم اتباع الكمية المستهلكة من الغاز أكثر من البنزين في حالة تحويل السيارة؟

إطلاقا، هذا غير صحيح حيث إن متر الغاز يعطي نفس الطاقة التي يعطيها لتر البنزين، فإذا عمن تستهلك 100 لتر بنزين، تستهلك 100 متر من الغاز لنفس المسافة.

* ماذا عن أسعار تموين السيارات بالغاز الطبيعي؟

يقدر سعر متر الغاز الطبيعي للسيارات بـ 3.5 جنيه مقابل 8.75، للتر البنزين.

* هل السيارات المحولة تكون عرضة للانفجار في حالة التصادمات بسبب أسطوانة الغاز؟

أسطوانة الغاز يتم تصنيعها من الصلب، ولا يوجد بها أي لحامات، ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة، وتجتاز الأسطوانة اختبارات عديدة قوية خلال مرحلة تصنيعها لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل، كما أنها تتحمل الكثير من التصادمات ما يجعلها أكثر أمانا.